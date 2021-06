Al termine del pareggio-impresa contro la Francia, il ct dell'Ungheria, l'italiano Marco Rossi, ha dichiarato: "Il piano era metterli in difficoltà quando avevamo la palla e l'abbiamo fatto, anche meglio che col Portogallo. Da tempo stiamo migliorando costantemente, al di là delle critiche che ricevo per le convocazioni dei giocatori. I nostri calciatori stanno crescendo, soprattutto nella testa, poiché reagiscono nei momenti difficili. La differenza tecnica era grande rispetto ai francesi, ma abbiamo compensato con organizzazione e cuore. Merito ai ragazzi. Prima guardavo queste cose in TV, ora sono qui, a 56 anni, e mi guardo intorno come un bambino in un parco di divertimenti che vuole godersi ogni partita. Dobbiamo restare coi piedi per terra, non sono né stupido né arrogante. Non dirò che batteremo i tedeschi ora, ma che faremo di tutto sì".