Intervistato da BresciaOggi, il tecnico dell'Ungheria Marco Rossi ha affrontato il tema relativo al suo futuro:



"Ritorno in un club? Non mi dispiacerebbe. Nel club puoi determinare di più, in Nazionale i giocatori li vedi solo per qualche giorno. Un mese fa mi hanno dato la cittadinanza, ora ho il doppio passaporto. Ormai vivo a Budapest da tanto tempo. Se voglio fare bene il mio mestiere di ct, devo stare qui. In futuro non so cosa accadrà. Di recente ero ospite a una trasmissione sportiva della Tv di Stato ungherese e mi hanno chiesto se rimarrò qui per sempre. Tra il serio e il faceto ho risposto che non dipende tanto da me, ma dai risultati. Nel calcio, come nella vita, non c’è certezza di nulla. Bisogna sempre pensare a un eventuale piano B. In linea di massima l’intenzione mia e del mio staff è rimanere qui fino alla scadenza del contratto, il 31 dicembre 2025, alla fine delle qualificazioni per il Mondiale".".