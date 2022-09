ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Italia per 2-0. Il tecnico ha elogiato i propri tifosi: "Questa sera i tifosi ungheresi hanno dato una prova di grandissimo rispetto e civiltà, ma la cosa non meraviglia più di tanti. Non so da quanti anni sono nel calcio, ho visto tanti stadi piedi e tifoserie,Anche per questo, sarebbe stato bello per noi stasera fare un miracolo e regalare un ricordo bellissimo ad Adam Szalai, anche se la standing ovation è stata bellissima così come il tributo a fine partita. Credo lui si porterà nel cuore ciò che ha vissuto stasera e noi con lui.""Volevamo riuscire nel miracolo, ma quando giochi contro queste squadre c'è bisogno di una partita quasi senza errori e sperare che gli altri ne commettano. E comunque avere un pizzico di fortuna che oggi non c'è stato:ERRORI - "Si può migliorare nelle letture, noi avevamo visto dalla panchina che l'Italia in quella fase pressava forte e coi tempi giusti.Il calcio oggi ha la tendenza della costruzione dal basso, ma quando l'avversario ti viene a prendere uomo contro uomo, già orientato, in quel momento devi andare in verticale sugli attaccanti. Abbiamo avuto letture sbagliate nel primo tempo, noi dalla panchina ce ne siamo accorti ma era impossibile comunicare. Però non vogliamo e non possiamo permetterci il lusso di cercare responsabili:ono orgoglioso di come hanno tenuto il campo e come hanno lottato. Soprattutto nella ripresa loro sono stati spesso in difficoltà e stiamo parlando dei campioni d'Europa con tanti giocatori di grandissimo livello"."Dal punto di vista nostro sembrava abbastanza chiaro il rigore, il difensore è intervenuto da dietro. Sono curioso di rivederlo, ma dalla dinamica sembrava potesse esserci rigore. Ma c'è il VAR, se hanno valutato non ci fosse rigore... C'è poco da lamentarsi, chi è lì decide e dobbiamo accettarlo"."Ho richiamato la sua attenzione e ho detto qualcosa che non posso ripetere qui. Ma era riferito al fatto che ha fatto 2-3 parate miracolose. In maniera colorita gli ho detto che 'Ci ha rotto le... scatole"