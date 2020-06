Si è preso del maricòn ("gay" in italiano, ma la traduzione letterale sarebbe ancora più volgare) per aver deciso di colorare di nero le unghie delle sue mani per manifestare il proprio sostegno alla mobilitazione internazionale dopo l'omicidio a Minneapolis di George Floyd.



L'attaccante del Betis Siviglia Borja Iglesias ha scelto un modo decisamente singolare di far sentire la sua voce, di dire al mondo che non ne può più nemmeno lui delle discriminazioni di ogni genere, in particolare per i cittadini afro-americani, che negli Stati Uniti continuano ad essere oggetto di violenze e vessazioni soltanto per il colore della propria pelle. Una scelta che non è andata giù a qualche odiatore di professione, a quelli che usano i social network solo per insultare e apostrofare il prossimo. In questo caso, veri e propri omofobi, nei confronti dei quali queste unghie colorate di nero assumono un significato particolare.