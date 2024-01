Union Berlino, altra cessione in vista dopo Bonucci

Sheraldo Becker si appresta a diventare un nuovo giocatore della Real Sociedad. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo l'attaccante, nazionale del Suriname, lascerà l'Union Berlino già in questa sessione di mercato. Il suo contratto scade il 30 giugno e l'Union ha tentato di cederlo già in estate per avere l'ultima occasione per monetizzare.