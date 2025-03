Union Berlino-Bayern Monaco: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

La prossima avversariaintorna a giocare in. Stiamo parlando della capolistache vuole incrementare il suo vantaggio didopo averlo anche battuto ampiamente agli ottavi di finale nella ex Coppa Campioni.Nel pomeriggio di sabato, la squadra divola nella capitale per affrontareun ulteriore tassello in quella che potrebbe essere ormai la fuga definitiva per la vittoria del titolo, prima di concentrarsi sugli ostici quarti di finale. I bavaresi devono rifarsi dall’ultima uscita in campionato dove sono incappati in un’inaspettata sconfitta interna contro il. All’andata non c’è stata storia:e compagni hanno rifilato un secco 3 a 0 all'Union che, dal canto suo, viene dalla grande vittoria contro

Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Tousart, Khedira, Haberer, Juranovic; Hollerbach, Ilic. Allenatore: Baumgart.Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sané; Kane. Allenatore: Kompany.La squadra di Steffenè a +9 sulla zona retrocessione e a +6 sulterzultimo e in questo momento costretto allo spareggio per restare nel massimo campionato tedesco.invece potrebbe far rifiatare alcuni dei suoi big. Da segnalare la squalifica pere gli infortuni per

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Union Berlino-Bayern Monaco in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

La gara si gioca allee sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Arena. In più, gli stessi abbonati hanno l'opzione mobile (tablet, smartphone e pc) grazie al servizioLa stessa gara sarà visibile suin streaming.