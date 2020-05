dopo due mesi di sospensione e astinenza, a causa della diffusione del Coronavirus, è stata lail primo campionato a riaprire i battenti, con la prima parte dellaandata in scena nella giornata di ieri, le due partite in programma oggi e il posticipo di domani. Dopo il match tra Colonia e Mainz, tocca alla capolistadi Hans Dietertecnico subentrato in corsa all'esonerato Robert Kovac e fresco di rinnovo durante la pausa forzata, chefa visita presso lo stadio An Der Alten Forsterei della capitale tedesca all'di Urssquadra neopromossa autrice fin qui di un campionato al di sopra delle aspettative, visto che si trova all'undicesimo posto in classifica, a più 7 sulla zona rossa. Dal canto loro i bavaresi devono assolutamente vincere, per riportarsi a più quattro punti sul Borussia Dortmund secondo, che ieri ha battuto 4-0 lo Schalke 04 nel derby della Ruhr. Grande attenzione per la prima partita a Berlino dopo la pausa, con alcuni cambiamenti in campo e fuori dovuti al virus che abbiamo già potuto notare tra ieri e oggi. in campo occhio al bomber del Bayern Robertautore fin qui di ben 25 reti in campionato. All'andata vittoria risicata dei bavaresi all'Allianz Arena, per 2-1.Gikiewicz; Schlotterbeck, Hübner, Subotic; Trimmel, Prömel, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Ujah; Bülter. All. FischerNeuer; Pavard, Alaba, Boateng, Davies; Thiago, Kimmich; Gnabry, Muller, Goretzka; Lewandowski. All. Flick