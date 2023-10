Novanta minuti in panchina per, che ieri sera è stato spettatore della sconfitta dell'Union Berlino contro il Napoli. Raspdori segna e sorride, Garcia dietro al Real Madrid e alla squadra di Fischer serve un miracolo per qualificarsi agli ottavi. La priorità di Bonucci in estate era rimanere ad alti livelli e giocare la Champions per puntare all'Europeo., a poche ore dalla fine del mercato ha preso il primo aereo per la Germania e ha inziato un nuovo capitolo.- Finora ha giocato cinque partite - tutte da titolare - segnando un gol in Bundesliga contro il Dortmund. Secondo alcuni rumors il giocatore non sarebbe contento della sua gestione dall'inizio della stagione, dopo la panchina contro il Napoli sono circolate anche alcune voci su un suo possibile addio a metà stagione ma: "Senza più sorprendermi leggo ancora una volta notizie inventate sul mio conto - si legge su una storia - Con l'allenatore ho costruttivi confronti quotidiani, sono stato accolto benissimo e tutti noi vogliamo assolutamente uscire da questa situazione, soprattutto per i tifosi, straordinari per vicinanza e dedizione. Ho sempre avuto rispetto delle decisioni di ogni allenatore e così è stato anche ieri".- "Come ho avuto già modo di scrivere nel tempo - continua Bonucci - in un gioco di squadra il Noi viene sempre prima dell'Io., perché alla fine queste notizie tendenzione finiscono per danneggiare lei e non me, che a certe spiacevoli situazioni sono a dir poco abituato. Verificate bene prima di parlare, Forza Union!".COME STA L'UNION - A essere in difficoltà non è solo Bonucci ma tutto l'Union Berlino, che ieri ha dovuto fare i conti con la nona sconfitta consecutiva tra campionato e coppe. Un inizio di stagione complicato checosì ai microfoni di Sky: "È una situazione strana, difficile da spiegare. Quasi ci vergogniamo ad andare dai tifosi. Una situazione così non mi era capitata né all'Atalanta né all'Inter".