Leonardo Bonucci non ci sta. Escluso dall'undici titolare per la partita contro il Napoli, l'ex difensore della Juventus, ora all'Union Berlino, é arrabbiato e non fa nulla per nasconderlo. Il racconto di Sky Sport: "Bonucci si aspettava e credeva di giocare contro il Napoli, è arrabbiato. Domani dovrebbe avere un confronto con l'allenatore: non per lamentarsi per l'esclusione, ma per capire se sta facendo tutto ciò che lui vuole e se l'allenatore crede ancora in lui".