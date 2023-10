, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli:- "Forse è un bene che giochiamo subito dopo qualche giorno dalla partita di sabato, così da poterci rifare. Abbiamo di fronte i campioni d'Italia. Non siamo tranquillissimi per i risultati, ci manca fiducia. Ma restiamo ottimisti ricordando che il gioco del calcio è legato al divertimento. Vogliamo portare a casa dei punti".- "Juranovic, Dehl e Schafer non saranno a disposizione. Tousart potrebbe giocare, anche se non so per quanto tempo".- "Non so se il Napoli sia in crisi, non credo. Hanno infortunati come Osimhen e Juan Jesus, ma mi aspetto il Napoli di sempre: una squadra forte che sa gestire la pressione, forte in tutti i settori. Kvaratskhelia e Politano sono forti, mi viene in mente Lobotka, metronomo del centrocampo. Mi aspetto una partita difficile".- "Non stiamo avendo la stessa compattezza in difesa, nei duelli. Sta mancando l'efficienza. Abbiamo subito troppi gol rispetto al passato. Domani sarà importante fare dei passi in avanti, anche se piccoli".- "Sentire la fiducia fa sempre molto bene. Alla fine di tutto dobbiamo pensare che insieme abbiamo ottenuto successi. So bene che siamo in un momento di difficoltà ma dobbiamo restare compatti e tornare sulla strada giusta. lavoriamo tutti i giorni, il sostegno della società fa bene. Il calcio però è business e qualora non ci dovessero essere più i risultati tutto potrebbe cambiare. Io mi occupo delle cose attuali e cioè di rendere difficile la vita al Napoli. Se penserò che la squadra non mi seguirà allo saprò cosa fare".- "Non ci faremo cogliere impreparati. Non dovesse giocare Gosens avremmo due alternative".- "Ho tolto Knoche dopo 80 minuti solo per una questione cautelativa, spero che non solo Bonucci ma tutti gli altri debbano preoccuparsi perché vuol dire che tengo tutti sulla corda".- "Il Napoli è una squadra compatta, si muove tanto senza palla. Non conosco personalmente Garcia ma conosco il Napoli".- "Non sono soddisfatto della situazione che si è venuta a creare. Io e i giocatori, siamo tutti responsabili. Anche Bonucci e Gosens. Per il loro processo di integrazione, si sono inseriti perfettamente e lavorano da leader. Bonucci non ha fatto una preparazione ed ha dovuto subito giocare in una situazione difficile. Sono abbastanza soddisfatto di Gosens ma non al 100%, si possono migliorare alcuni automatismi".- "Alla squadra ha detto di ritrovare i nostri automatismi, fare ciò che sappiamo. Dovremo prendere le decisioni giuste durante la partita. Vogliamo apportare modifiche, anche se piccole".- "Sarebbe un errore concentrarsi solo su Lobotka, la squadra è forte tutta. Politano, Simeone, Kvaratskhelia sono altri forti e ne abbiamo parlato tanto in allenamento. Cercheremo di fargli toccare meno palloni possibili senza una trappola specifica. Organizzazione, pessing, compattezza, provando a tenere noi palla, così li affronteremo".