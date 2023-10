L'esterno dell'Union Berlino Robin Gosens ha rilasciato una intervista a Sky Sport al termine della gara persa 1-0 contro il Napoli: "I tifosi ci hanno applaudito a fine partita, ci siamo quasi vergognati nell'andare da loro a fine partita...E' la nona sconfitta di fila, è una situazione molto strana e complicata, difficile da spiegare. Abbiamo disputato un primo tempo importante, li abbiamo messi in difficoltà. Nella ripresa abbiamo rischiato una sola volta, ma a loro è bastata una grande giocata di Kvaratskhelia per fare gol. E' questa la differenza con le grandi squadre, a loro è bastata una sola occasione da rete mentre a noi ne servono troppe per segnare".



Che Napoli hai visto?

"E' un Napoli che gioca sempre bene con la palla, fa un possesso palla importante. Abbiamo provato a mettere pressione, rischiando poco. Oggi l'Union ha fatto una grande partita, abbiamo rischiato poco, ma resta il fatto che il Napoli è una grande squadra e non gli servono troppe occasioni per vincere".



Quali sono le differenze tra Serie A e Bundesliga?

"Secondo me non è semplice paragonarli, l'intensità in Bundesliga è diversa: c'è meno tattica, ma più intensità, ci sono più duelli e contrasti. Sono due campionati a livello di squadre e giocatori simili, ma al contempo molto diversi".