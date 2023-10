Dalle stelle alle stalle. Dopo una fantastica cavalcata nella passata stagione, valsa la qualificazione alla Champions League, il 2023/24 per l'Union Berlino sta assumendo i contorni dell'incubo. La squadra di Fischer, rinforzata dagli arrivi di Bonucci e Gosens, sa solo perdere. Sono 10 i ko consecutivi tra tutte le competizioni: un'involuzione preoccupante che ha spinto la squadra in piena zona retrocessione. La seconda squadra della capitale stazione ora al quartultimo posto e la stessa posizione dell'allenatore inizia a scricchiolare.



ALTRA SCONFITTA - Dopo le polemiche degli scorsi giorni, rispedite al mittente dallo stesso Leonardo Bonucci che ha ribadito i buoni rapporti con Fischer, l'ex Juve era al centro della difesa nella sfida col Werder Brema. Il risultato però non è cambiato: 2-0 per i padroni di casa grazie all'autogol di Knoche al 38' e alla rete al 75' Ducksch. I soli sei punti in classifica ora stanno spingendo la dirigenza a riflessioni profonde su Fischer, cui era stata data fiducia nelle scorse ore dallo stesso club e dai tifosi.