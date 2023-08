Continua a meravigliare in Bundesliga la favola Union Berlino, che l'anno scorso ha centrato la qualificazione alla Champions: l'attaccante di casa Kevin Behrens ha infatti segnato la sua seconda tripletta in carriera nel 4-1 rifilato al Mainz, dopo la prima messa a referto 12 anni fa in quinta serie con il Werder II. Primo tris a 32 anni, dopo aver esordito in Bundes a 30, per leroe dell’Alte Försterei e, come ogni giorno, ritorno a casa da solo... in bicicletta.