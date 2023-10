Rani Khedira, centrocampista dell'Union Berlino, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match di Champions League contro il Napoli. Ecco le sue parole:



IL RIENTRO - "Contento di essere tornato e aver messo minuti nelle gambe, nonostante il risultato. Sono felice di poter giocare domani, sperando che il mister mi mandi in campo".



ATMOSFERA - "La parola d'ordine è fiducia, serve ottimismo. La partita non sarà semplice ma non dobbiamo deprimerci giocando partita dopo partita e cercando di vincere".



KVARA - "Kvaratskhelia è un buonissimo giocatore, non per questo è stato ribattezzato Kvaradona. Ha contribuito anche in maniera decisiva allo scudetto, sarà un avversario difficile per me, per noi. Dovremo difendere di squadra ma allo stesso tempo pensando ad attaccare creando problemi agli avversari".



BONUCCI - "Bonucci non ci ha ancora parlato del Napoli ma l'allenatore sicuramente ci dirà le cose corrette".



ESORDIO IN CHAMPIONS - "Sarei felicissimo se domani potessi debuttare in Champions League, il coronamento di un sogno che avevo fin da bambino. Mi ha fatto male non poter giocare le prime due gare, spero di aver l'occasione domani e coronare il mio sogno".