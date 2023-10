L’Union Berlino non riesce a ripartire in Bundesliga, venendo sconfitto per 4-2 dal Borussia Dortmund (che arrivava dal pareggio a reti bianche in Champions League contro il Milan). Il club della capitale non esce dalla crisi che la sta coinvolgendo nell’ultimo periodo, costellato unicamente di sconfitte: 7 in 7 partite. Una sorta di maledizione. Simbolo del periodo nero della società tedesca è stato Leonardo Bonucci, arrivato a parametro zero dalla Juventus, che, sino a questo momento, non è ancora riuscito a collezionare un singolo punto dal suo trasferimento in Germania. Un’ultima, possibile, stagione nel calcio professionistico che prosegue, dunque, come peggio non ci si poteva aspettare. Ma la sfortuna, nel calcio, è affrontabile in unico modo: testa bassa e lavorare. Ed è proprio dall’azzurro che l’Union vuole ripartire, autore di una prestazione sugli scudi.DA BONUCCI… A BONUCCI – Infatti, quest’oggi, l’ex capitano bianconero ha trovato la sua prima rete in Bundesliga, su calcio di rigore: il gol del 2-1 durante la prima frazione di gioco. Freddo dal dischetto l’ex Juventus, abile a spiazzare Kobel dagli undici metri. Una firma importante per lo stesso Bonucci, tornato sul taccuino dei marcatori dopo quasi un anno: l’ultima rete, infatti, risaliva alla sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain del novembre del 2022.NON SOLO LEO – Tra i protagonisti del match, non c’è stato solo l’ex capitano del Milan ma anche un’altra conoscenza del campionato italiano. Robin Gosens, arrivato per 15 milioni di euro a titolo definitivo, dopo le non ottimali stagione vissute sulla sponda nerazzurra del Naviglio, si è infatti iscritto al tabellino della sfida contro il Dortmund. Il tedesco ex Inter e Atalanta sta vivendo un avvio di stagione straordinario: mai nella sua carriera aveva segnato così tanto nei primi 7 incontri di campionato (4 reti grazie a quella di oggi, migliorato il record di 3 registrato nel 2019/20 a Bergamo). Con il gol di oggi – un colpo di testa su un corner battuto dalla sinistra – Gosens ha raggiunto il numero di reti siglate nell’intera scorsa stagione con la maglia dell’Inter (4 in 49 presenze complessive tra tutte le competizioni). Due piccole note positive in un periodo difficile per l’Union Berlino, alle prese, dopo la storica scorsa annata, di uno dei momenti più complessi nella recente storia della società.