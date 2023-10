Il momento del dentro o fuori nella rincorsa agli ottavi di finale della Champions League 2023/24 è già arrivato nel gruppo C dove a partire dalle 21 si affronteranno all'Olympia Stadion Union Berlino e Napoli. Dentro o fuori soprattutto per la formazione tedesca degli ex-Serie A Bonucci e Gosens che stanno attraversando un momento negativissimo sia in campionato che in coppa e che sono chiamati alla svolta europea dove gli 0 punti in classifica potrebbero condannarli con 3 giornate ancora da giocare. Anche per il Napoli quello tedesco è un banco di prova fondamentale sia per ri-cementare la posizione di Rudi Garcia dopo la vittoria di Verona (la prossima sarà contro il Milan) sia per, in caso di vittoria, eliminare quantomeno una delle concorrenti per il passaggio del turno allontanandosi, se tutto andrà come pronostico, anche dal Braga che affrronterà il Real Madrid.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Union Berlino-Napoli, con calcio d'inizio alle ore 21 all'Olympia Stadion di Berlino sarà trasmessa in diretta tv sia da Mediaset, che la farà vedere in chiaro su Canale 5, sia da Sky che la farà vedere su Sky Calcio (202) e su Sky Sport (251). In streaming su smartpohone, tablet e pc sarà visibile tramite le app di Sky Go, Now e Infinity+.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Union Berlino (3-5-2): Ronnow, Knoche, Bonucci, Diogo Leite, Trimmel, Tousart, Khedira, Haberer, Gosens, Volland, Behrens. All. Fischer.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia.