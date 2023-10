Ritorna la Champions League, il Napoli si prepara per scendere in campo e risollevarsi dopo il ko casalingo contro il Real Madrid. C’è ancora dell’amaro per il risultato maturato con gli spagnoli, gli azzurri avrebbero meritato di più e domani alle 21:00, presso l’Olympiastadion, ci sarà l’occasione di riscatto contro l’Union Berlino.



LA VIGILIA - Il Napoli oggi alle 12:00 si ritroverà al Konami Training Center di Castel Volturno per la rifinitura, prima della partenza prevista per il pomeriggio. Garcia e un Zielinski parleranno in conferenza stampa all’Olympiasyadion alle 19:30. Allenamento dell’Union Berlino fissato alle 10:30 presso il centro sportivo dei tedeschi, mentre la conferenza è prevista alle ore 13.