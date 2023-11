Sarà Marie Louise Eta la vice di Marco Grote, il nuovo tecnico dell'Union Berlino. La nomina dell'allenatrice rappresenta una prima volta storica in Europa: nessuna donna aveva mai seduto in panchina in un club dei top 5 campionati europei maschili. Eta e Grote, che è stato chiamato a sostituire l'esonerato Urs Fischer (13 ko nelle ultime 14), esordiranno il 25 novembre contro l'Augsburg.