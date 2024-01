Union Berlino, nuova pretendente per Bonucci: spunta il Fenerbahce

Leonardo Bonucci è sempre più vicino all'addio all'Union Berlino. Il difensore ex Juve - accostato a Roma (poi tiratasi indietro) e Genoa in questo inizio di mercato - aggiunge una squadra alla lista delle pretendenti. Secondo quanto riportato da Sportitalia, su di lui si muove il Fenerbahce di Edin Dzeko che vuole rinforzare il reparto difensivo.