Eric Bailly ha rilasciato un’intervista a ESPN, nella quale ha elogiato l’attuale allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjer: “E’ importante lavorare con un allenatore che è stato anche giocatore. Capisce le situazioni dei giocatori, non è bravo solo in campo. Controlla tutto ciò che lo circonda, cose che spesso le persone non vedono. Solskjaer per me è come uno zio e avere una persona del genere è fondamentale, ci aiuta spesso ed ha fiducia in noi”.