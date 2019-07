Il Real Madrid e la Juventus non perdono di vista Paul Pogba. Il francese resta il sogno proibito di entrambi i top team, anche se le complicazioni sono davvero tante. Su tutte spicca l'ostruzionismo del Manchester United: i Red Devils hanno deciso che l'eventuale addio si potrà concretizzare, ma solo alle loro condizioni economiche. Secondo quanto riportato da Marca, ora il prezzo del cartellino del centrocampista si sarebbe ulteriormente alzato, passando a 200 milioni di euro. Una cifra insostenibile per i Blancos e, forse, anche per i bianconeri. A meno di voler tentare il colpaccio con un gruzzoletto costruito con le cessioni.