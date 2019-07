Il Manchester United sta facendo i conti con le pressioni delle varie contendenti. Paul Pogba è il giocatore più corteggiato in questa sessione estiva, con Real Madrid e Juventus in agguato, pronti a piazzare l'assalto decisivo. I Red Devils non vogliono farsi cogliere impreparati e si stanno guardando intorno. Secondo quanto riportato da Marca, il club inglese starebbe spingendo per Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese potrebbe essere l'erede di Pogba all'Old Trafford, aprendo così le porte all'addio del francese. La Juve è pronta ad approfittarne.