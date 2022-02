La situazione tra il Manchester United e Paul Pogba è ancora in stand by: il centrocampista francese è in scadenza di contratto con i Red Devils e ora da quelle sanno di rischiare seriamente di perderlo a zero. Per questo, secondo la stampa inglese lo United avrebbe già individuato il suo sostituto: si tratta di Youri Tielemans del Leicester, per il quale secondo il Mirror ci sarebbe già stato un primo approccio a gennaio.