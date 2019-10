Dall'Inghilterra ne sono sicuri: una delle squadre che, verosimilmente, sarà più attiva sul mercato invernale è proprio il Manchester United. Oltre al tema panchina (con Solskjaer sempre più lontano da Old Trafford) sono tante le situazioni in uscita ma soprattutto in entrata che i Red Devils si troveranno a gestire da gennaio in poi. Secondo il Sun, uno degli obiettivi dello United è Ruben Dias: il giovane centrale del Benfica era già entrato nelle mire di Soskjaer la scorsa estate ma la trattativa era arenata. Oggi però il prezzo del 22enne potrebbe essere lievitato e il club portoghese starebbe trattando con il giocatore per un adeguamento del contratto e, naturalmente, anche della clausola rescissoria: oggi per strapparlo al Benfica lo United dovrebbe staccare un assegno da 65 milioni di euro; in caso di rinnovo potrebbero non essere sufficienti 80 milioni.