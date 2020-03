Per realizzare il sogno della sua vita, ovvero quello di giocare con il Manchester United, Odion Ighalo ha accettato una riduzione del suo salario del 40%. Tuttavia, i Red Devils verseranno nelle sue casse ben 32 mila sterline per ogni gol segnato, 9 mila per ogni vittoria e 3 mila in caso di pareggio. Lo riporta il Sun.