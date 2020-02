Dopo le forse eccessive precauzioni prese dal Manchester United nei confronti di Odion Ighalo, a causa del pericolo Coronavirus, il tecnico dei Red Devils Solskjaer ha fatto sapere che l’attaccante ex Udinese è stato inserito nella lista dei convocati per il match con il Chelsea. In conferenza ha dichiarato: “Partirà con noi, poi vediamo se potrà essere della partita o meno. Con la squadra non si è ancora allenato, ma proveremo ad inserirlo velocemente”.