Paul Scholes, ex bandiera del Manchester United, ha tornato ad attaccare Paul Pogba, centrocampista dei Red Devils e grande obiettivo di mercato della Juventus. Queste le sue parole: "Conosciamo tutti Paul, parliamo di potenziale, ma ha 26 anni, deve iniziare a produrre con regolarità. Se ha un allenatore che è abbastanza forte con lui, come Allegri alla Juventus, con i giocatori con cui era in bianconero, faceva del suo meglio. Altrimenti non riesce a essere costante. Se si allunga il pallone e corre, non c'è nessuno al mondo come lui. E' esattamente quel che faceva alla Juventus con a fianco certi giocatori, da Chiellini a Pirlo. Correva per loro, cosa che oggi non fa allo United".