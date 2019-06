Il muro alzato dal Manchester United per Paul Pogba potrebbe presto sgretolarsi. Il motivo è da ricondurre ai paletti del Fair Play Finanziario e alla necessità da parte dei Red Devils di completare una cessione importante: nei piani originari sarebbe dovuto essere Alexis Sanchez a lasciare Old Trafford, ma il maxi-ingaggio del cileno (unito alle sue prestazioni in calo) hanno allontanato le pretendenti. Ecco perché, secondo Don Balón, alla fine lo United potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore agli oltre 150 milioni di euro richiesti inizialmente per Pogba. Un messaggio chiaro a Juventus e Real Madrid, i due top club che si stanno contendendo Paul.