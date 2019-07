Doccia gelata per l'Inter da Manchester. Infatti, lo United ha fatto intendere di poter anche trattenere per un'altra stagione Romelu Lukaku. Il centravanti belga era dato in uscita, ma i Red Devils vogliono cedere solamente di fronte a condizioni totalmente favorevoli. Ole Gunnar Solskjaer è stato chiaro nelle sue intenzioni: nessuna svendita, la squadra non va rifondata completamente, ma rinforzata. Dunque, se vuole arrivare a Lukaku, l'Inter deve spendere almeno 75 milioni di euro. La Juventus segue con interesse la vicenda: in parte perché i bianconeri sono interessati al belga ed in parte perché l'innesto del giocatore del Manchester United rischia di condizionare l'addio di Mauro Icardi.