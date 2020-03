Durante la scorsa giornata di Premier League il Manchester United ha pareggiato contro l’Everton per 1-1 e, sulla rete della formazione di Ancelotti, David De Gea ha più di qualche colpa. Non ha tardato a farsi sentire Roy Keane, ex leggenda dei Red Devils che non ha avuto pietà dell’estremo difensore spagnolo: “Io lo avrei ucciso durante l’intervallo, non capisco come abbia fatto a sbagliare. Lo United lotta per le prime posizioni e non si può agire con questa arroganza. So che i portieri possono sbagliare, ma nello spogliatoio lo avrei linciato”.