. Improvvisamente la pandemia ha fatto emergere una nuova 'ondata di poveri' e, nonostante l'intervento del governo, sono emerse nuove fragilità: dal punto di vista relazionale ed economico sociale: sono state tante le persone che hanno perso il lavoro o che sono state costrette a chiudere la propria attività commerciale., ma anche delle provincie italiane nel periodo primaverile. Spesso dietro a questi gridi d’aiuto non vi era una sola persona, ma un intero nucleo familiare., sociologa e ricercatrice sociale ha affermato: “Con la pandemia si è verificato un nuovo fenomeno,di persone e famiglie che a inizio anno 2020 non sarebbero mai state considerate povere”.Per far fronte alle povertà pregresse sono state stanziate misure emergenziali, come il. In questo modo, una conseguenza dell’effetto perverso scaturito da una scarsa chiarezza delle misure e delle procedure amministrative, è stata quella di aver generato una inevitabile frattura fra coloro che già godevano di protezione e assistenza pubblica e coloro che, invece, non avevano mai potuto usufruire prima di questa forma di sostegno. Un effetto domino irrevocabile.. Un notevole incremento, un’emergenza nell’emergenza che merita risposte. Per riuscire ad uscire da questa situazione di estrema crisi occorrerebbero strategie per il futuro attorno alle quali convergere risorse umane, stimolare interventi, progetti e proposte in modo da favorire un’economia più attenta ai principi etici e che, inoltre, sia in grado di tutelare la popolazione.È chiaro che le disuguaglianze non si possono eliminare in modo definitivo, ma sicuramente si possono ridurre. Purtroppo la forbice tra ricchi e poveri, che si allarga sempre più a tutti i livelli, impone di dotarsi di strumenti per immaginare ed attuare scelte etiche e politiche conseguenti. Significa, quindi, trovare nuovi paradigmi per arginare questo problema emergente. Le povertà sono sempre nuove, come lo sono anche le sfide con le quali dobbiamo fare i conti.