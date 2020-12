Il brasiliano Romulo risponde ai tifosi della Lazio che gli chiedono di tornare, e manda un messaggio alla società: "Volevo ringraziare tutti voi tifosi laziali per i bellissimi messaggi in questi ultimi giorni affinché io ci ritorni, mi fanno davvero molto piacere - ha scritto in una storia Instagram - Se dipendesse solo da me... sarei già lì!".