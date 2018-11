Costacurta a #UnRossoAllaViolenza: “Bisogna dare gli strumenti alle donne che soffrono. Devono poter denunciare le violenze. Siamo al loro fianco” pic.twitter.com/cXYs4WYZw9 — calciomercato.com (@cmdotcom) 20 novembre 2018

A Milano, nella sede della Lega di Serie A, conferenza stampa di presentazione della campagna, iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Lega Serie A, in collaborazione con WeWorld Onlus, contro la violenza sulle donne.Presenti Gaetano Micciché (presidente della Lega di Serie A), Franco Baresi, Billy Costacurta, Rossella Brescia e Regina Baresi.“Fondamentale sensibilizzare tutti per questa iniziativa. Il valore del rispetto verso la donna non puo’ mai mancare. Difendiamo queste iniziative”.“Bisogna dare gli strumenti alle donne che soffrono. Devono poter denunciare le violenze. Siamo al loro fianco. È un tema delicato, per fortuna stanno aumentando le campagne di sensibilizzazione. È fondamentale stare vicini alle donne”.