, ma se la condizione è questa le possibilità di riuscita non sono poche. Davanti all'Udinese la sua vittoria non è mai stata in dubbio, così come il punteggio (5-1) è ampiamente meritato, il Napoli ha concluso 21 volte, costruito una mezza dozzina di occasioni (oltre alle reti) e centrato un palo, all'Udinese è rimasto solo il bel gol di Okaka. Le motivazioni erano diverse,- Quaranta minuti di solo Napoli, con due gol, altrettante occasioni sprecate, controllo totale del campo e della partita. All'Udinese è bastata però la prima uscita, col primo e unico tiro nello specchio della porta, per riaprire la gara. La squadra di Gattuso sapeva che sarebbe stata una partita completamente diversa, e per certi versi opposta, a quella di sabato a La Spezia. L'Udinese non concede spazi, è la squadra più compatta e spigolosa del campionato, non la sposti nemmeno con le cannonate e al "Maradona" per tutto il primo tempo non l'hanno spostata nemmeno i due gol degli azzurri. Ha continuato a giocare difendendosi e aspettando l'occasione buona, sfruttata in pieno con una prodezza di Okaka. Si è fermata solo sul 3-1 nella ripresa, a quel punto ha capito che non c'era niente da fare e ha mollato.- Il Napoli non ha perso tempo e ha cominciato subito ad attaccare. Sugli sviluppi di un angolo, Osimhen di testa ha servito una palla-gol mandata in cielo da Di Lorenzo con una mezza rovesciata. L'Udinese, come detto, si difendeva. Gotti, per ovviare ai 7 titolari assenti (all'ultimo momento è rimasto fuori anche Nuytinck), ha inventatoEra stato Zielinski a dargli quel pallone e a Zielinski la palla era arrivata dopo un angolo procurato da un salvataggio miracoloso di Bonifazi su Osimhen. Ecco, in questo il Napoli somigliava a quello di La Spezia: Osimhen e Zielinski erano di nuovo decisivi. Prima dei due gol, la difficoltà della squadra di Gattuso era racchiusa nella rifinitura, nell'ultimo o nel penultimo passaggio raramente preciso, un po' per il modo di difendere dei friulani, un po' per la tensione di una partita da vincere a tutti i costi.- Sul 2-0 il Napoli ha rallentato e ha cominciato a difendersi col possesso palla. E' stato un errore perché ha consentito, anche se per la prima volta, all'Udinese di mettere la testa fuori dalla sua metà campo.- A fine primo tempo la partita era ancora in piedi, per questo il Napoli ha iniziato la ripresa attaccando. Insigne e Lozano ci hanno provato da fuori area senza fortuna. Poi Gotti ha deciso di fare due cambi e soprattutto di accentuare l'inizio dell'azione dal basso. Quei cambi e quella costruzione si sono trasformati nella condanna dei friulani. Sono usciti Walace (che si era appiccicato a Zielinski) e Rodrigo Becao (che non era al top) per fare spazio a Forestieri e Ouwejan, così che De Paul si è abbassato nella posizione del regista e Stryger Larsen è diventato il terzo difensore di destra. Partenza da basso, aveva ordinato Gotti e Gattuso, come risposta, aveva ordinato il pressing alto. Al terzo tentativo (con le prime due uscite non entusiasmanti),- L'Udinese si è disunita, anzi, si è proprio sciolta, e il Napoli ha segnato ancora.Pur rallentando, il Napoli ha continuato ad attaccare, Insigne ha centrato il palo con una sventola dal limite, Politano si è divorato un altro gol e alla fineIL TABELLINO:Napoli-Udinese 5-1Marcatori: 28' p.t. Zielinski (N), 31' p.t. Fabián Ruiz (N), 41' p.t. Okaka (U), 12' s.t. Lozano (N), 20' s.t. Di Lorenzo (N), 46' s.t. Insigne (N).Assist: 31' p.t. Zielinski (N), 41' p.t. De Paul (U).Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (39' s.t. Mario Rui); Fabián Ruiz, Bakayoko (39' s.t. Demme); Lozano (31' s.t. Politano), Zielinski (31' s.t. Elmas) Insigne; Osimhen (26' s.t. Mertens). All. Gattuso.Udinese (3-5-2): Musso; Becao (9' s.t. Ouwejan), Bonifazi, Zeegelar (31' s.t. Micin); Molina, De Paul, Walace (9' s.t. Forestieri), Makengo, Stryger Larsen; Pereyra, Okaka (31' s.t. Micin). All. Gotti.Arbitro: Calvarese di Teramo.Ammoniti: 9' s.t. Bonifazi (U).