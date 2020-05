Una clip emozionale lungo le vie di Milano, un annuncio all'alba e una frase chiara: "La sfida di Antonio Conte è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: continuare a correre, per riportare l'Inter nell'elite del calcio europeo".. Di acqua sotto i ponti ne è passata: tutto inizia nel ritiro di Lugano, blindatissimo. Conte mostra subito il suo dna da sergente, facendo correre i suoi ragazzi. Con Marotta e Ausilio partono i confronti di mercato, alcuni membri della rosa (come Icardi e Nainggolan) vengono messi in disparte tanto dalla società quanto dal tecnico senza giri di parole. Altri, come Perisic, verrano etichettati in maniera chiara nel corso della tournée asiatica: "Non può giocare dove voglio io".C'è poi l'altro mercato, quello degli acquisti. Dopo i colpi Sensi e Barella, Conte sogna un grande numero 9.. In parallelo, intanto, ecco l'avventura in Champions: soprattutto da qui passa la crescita dell'Inter. Il 3-2 subito in rimonta a Dortmund è l'emblema di una squadra in costruzione e al termine del match il tecnico sbotta in conferenza stampa: "". Sì, il messaggio arriva forte e chiaro. Se in Champions l'Inter deve arrendersi al Barcellona, sul mercato arrivano i rinforzi tanto attesi. Conte sogna a lungo Vidal, maI nerazzurri tornano a correre in campionato: un girone dopo è ancora Lukaku a chiudere un derby da cardiopalma.. Poi, lo stop. Conte non ha però smesso di seguire i suoi giocatori, allenandoli anche a distanza, e ora è tornato a urlare e dirigere dal campo. All'orizzonte c'è la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, oltre al cammino in Europa e un sogno scudetto non ancora tramontato nonostante la distanza con i bianconeri.