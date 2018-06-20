Uruguay-Arabia Saudita 1-0 (primo tempo 1-0)

Marcatori: 23' Suarez (U).

Uruguay: Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Sanchez (dall'82' Nandez), Vecino (dal 59' Torreira), Bentancur, Rodriguez (dal 59' Laxalt); Suarez, Cavani. Ct: Tabarez.

A. Saudita: Al Owais; Al Burayk, Hawsawi, Albulayhi, AL Shahrani; Bahbir (dal 75' Kanno), Al Faraj, Otayf, Al Jassim (dal 45' Al Moghawi), Al Dawsari; Al Muwallad (dal 78' Al Sahlawi). Ct: Pizzi.

Arbitro: Turpin (Fra).