Uruguay-Arabia Saudita 1-0: il tabellino
Marcatori: 23' Suarez (U).
Uruguay: Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Sanchez (dall'82' Nandez), Vecino (dal 59' Torreira), Bentancur, Rodriguez (dal 59' Laxalt); Suarez, Cavani. Ct: Tabarez.
A. Saudita: Al Owais; Al Burayk, Hawsawi, Albulayhi, AL Shahrani; Bahbir (dal 75' Kanno), Al Faraj, Otayf, Al Jassim (dal 45' Al Moghawi), Al Dawsari; Al Muwallad (dal 78' Al Sahlawi). Ct: Pizzi.
Arbitro: Turpin (Fra).
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