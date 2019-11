Durísima falta de Godín sobre Dybala#URUARG pic.twitter.com/2RkcUZtVHp — Boca Jrs - Argentina (@BocaJrsGol) November 18, 2019

Inter-Juve si sposta in Sudamerica. O meglio, in Europa, a Tel Aviv, in un'amichevole dal sapore latino. Nel corso di Argentina-Uruguay, infatti,è stato protagonista di una brutta entrata su. Un intervento che avrebbe potuto rivelarsi duro e pericoloso, causando un pesante infortunio alla Joya. Tante le critiche giunte all'ex Atletico Madrid dai tifosi bianconeri, imbufaliti con Godin.