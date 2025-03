Uruguay-Argentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Non solo UEFA Nations League in questa sosta per le nazionali, riprende in Sudamerica il percorso delle Qualificazioni ai Mondiali del 2026 e tra le partite in programma c'èSi gioca nella notte tra sabato e domenica per l'Italia ed è una sfida ad altissima quota quella che va in scena nel tredicesimo turno. La gara mette a confronto le due squadre che guidano la classifica: l'Albiceleste di Lionel Scaloni è prima con 25 punti conquistati finora, +5 sulla Celeste di Marcelo Bielsa. L'ultimo confronto tra le due formazioni risale al 2023, 2-0 per l'Uruguay.

Tutte le informazioni su Uruguay-Argentina:: Uruguay-Argentina: domenica 23 marzo 2025: 00.30: -: -: Rochet; Varela, Araujo, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancour, Torres; M.Araujo, Nunez, Pellistri.. Bielsa.: Emiliano Martinez; Montiel, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister; Correa, Alvarez, Nico Gonzalez.. Scaloni.- Non è possibile seguire Uruguay-Argentina in diretta tv: non è prevista alcuna copertura per il territorio italiano.

- Non è possibile seguire la partita neanche in streaming. Alcune gare delle qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo 2026 sono trasmesse da One Football, ma non è al momento prevista la trasmissione di questa gara.