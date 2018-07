In casa Uruguay preoccupano le condizioni di Edinson Cavani uscito infortunato dopo la doppietta segnata al Portogallo e che ha mandato ai quarti di finale la nazionale di Tabarez. "Spero di potercela fare e certamente farò di tutto per esserci contro la Francia" aveva detto all'uscita dallo stadio ma oggi, due giorni dopo l'infortunio l'infortunio sembra più grave del previsto.



In attesa dell’esito ufficiale degli esami, oggi molti media uruguaiani stanno rilanciato di una parziale lesione del muscolo gemello sinistro. Una diagnosi che, se fosse confermata, porrebbe non solo Cavani out dalla sfida contro la Francia dei quarti di finale in programma venerdì 6, ma metterebbe in serio dubbio anche le gare successive in caso di qualificazione.