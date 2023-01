". Attacco pesantissimo di, l'arbitro tedesco che aveva diretto la partita traai Mondiali in Qatar. Gara che aveva portato all'eliminazione della Celeste nonostante la vittoria per 2-0 (complice il successo della Corea del Sud sul Portogallo), contestatissima dai sudamericani per alcuni episodi che hanno pregiudicato la qualificazione, soprattutto la mancata assegnazione di un rigore ae di un altro penalty nonostante l'ausilio del VAR. Reazione rabbiosa dei giocatori uruguaiani (Gimenez ha spinto un ufficiale FIFA ad esempio) e del Matador in particolare: uscendo dal campo,- Cavani ha commentato l'episodio a Cadena Ser, lanciando un duro attacco a Siebert: "Se mi sanzionano per aver colpito il VAR,, con tutte le telecamere e gli arbitri dietro. Mi preoccupa (un'eventuale sanzione, ndr), perché significherebbe che sarò escluso dalle competizioni con i miei compagni, la mia società e la mia squadra. Mi preoccupa. Ma queste sono che succedono. Vai un po' dalla parte del calciatore, non solo dell'arbitro e altri, ma dala parte del giocatore per vedere cosa è successo e perché è successo". Cavani riconosce che "queste sono cose che non si fanno. Nel calcio certe cose a volte ti fanno reagire e certe cose a volte sfuggono per l'adrenalina".