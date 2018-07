Uruguay in ansia, Edinson Cavani è a forte rischio per il quarto di finale contro la Francia: non ci sono ancora esami strumentali a confermarlo, vista la decisione dello staff medico di attendere fino al ritorno nel ritiro di Nizhny Novgorod per i test, ma come riferito da Ansa le sensazioni che filtrano da ambienti della Celeste non sono positive riguardo all'infortunio rimediato dal Matador nell'ottavo contro il Portogallo. Non solo, il ct Oscar Washington Tabarez si sarebbe lasciato sfuggire anche una frase emblematica: "I tempi sono ristretti".