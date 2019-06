Diego Godin e l'Uruguay vanno ko ai rigori con il Perù e salutano la Coppa America. Queste le parole nel post partita del prossimo difensore dell'Inter, post partita in cui si è presentato in lacrime: "Avevo molto entusiasmo e voglia di passare, ma non ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato, ci hanno annullato tre gol annullati e alla fine è mancata la la forza per segnare un gol. Ringrazio la gente, il sostegno che ci danno non solo ora, ma sempre. Sono orgoglioso dei miei compagni di squadra perché c'è un gruppo spettacolare".