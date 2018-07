Diego Laxalt, esterno dell'Uruguay, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dai quarti di finale che vedranno la Celeste opposta alla Francia.



Queste le sue dichiarazioni: "Ci servirà una grande solidità difensiva, la stessa che abbiamo avuto con il Portogallo, seguendo le indicazioni del Maestro Tabarez. A Mbappé non dobbiamo lasciare spazio per lanciarsi in velocità. Ci serviranno spirito e sacrificio perché il nostro obiettivo è sempre quello di non riuscire a far giocare l'avversario".