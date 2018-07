Luis Suarez, centravanti dell'Uruguay, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida dei quarti di finale contro la Francia.



Queste le sue dichiarazioni: "Griezmann non sa cosa vuol dire essere e sentirsi uruguaiani. Non conosce la fatica ad imporsi essendo così pochi. Cavani è essenziale, sia per il tipo di giocatore che è, sia per quanto ha dimostrato fin qui. Ci sono tre milioni di uruguaiani in un momento di grande attesa: ci mette voglia e attitudine ma l'infortunio è di pochi giorni fa e non dipende solamente da lui. Ce la giocheremo sul piano collettivo".