Oscar Washington Tabarez, ct dell'Uruguay, presenta in conferenza stampa l'ottavo di finale dei Mondiali contro il Portogallo: "Non perderemo il sonno per Ronaldo. E non lo marcherà Godin ma sarà un lavoro collettivo. Nei Mondiali del '54 l'Uruguay perse in semifinale con l'Ungheria, era una squadra fortissima, lessi la cronaca di un giornalista italiano nella quale si parlava del capitano dell'Ungheria che confidò questa cosa: 'Ho perso di netto il confronto con Schiaffino, ma alla fine abbiamo vinto noi'. Questo è il senso. E questo Uruguay di oggi ha recuperato il senso del Paese, della lotta e del gioco. Una volta Bilardo mi disse: 'Il calcio è di cristallo, puoi preparare una partita bellissima ma se poi il tuo attaccante ha litigato con la moglie la sera prima o non ha dormito o ha avuto problemi a casa, beh, non puoi farci nulla. Cambia tutto'. I non voglio immaginare la partita, perché chi la decide in campo sono i giocatori e noi abbiamo tutto per vincere. Ronaldo è straordinario, nell'elite del calcio, lo dovremo limitare con il collettivo. Sono anni che lavoriamo per questo sogno: siamo vicini, sappiamo cosa vogliamo e dobbiamo fare. Partita noiosa? Non capisco questa cosa: se è noiosa e vinciamo, a me va benissimo".