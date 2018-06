Sono bastate due reti all'Uruguay per conquistare sei punti nelle prime due sfide del Mondiale e la qualificazione agli ottavi di finale. Il commissario tecnico della Celeste Tabarez ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 1-0 sull'Arabia Saudita: "Il primo tempo mi ha molto preoccupato perché non eravamo brillanti e non riuscivamo a far girare bene il pallone. Con gli attaccanti che abbiamo bisogna trovare la strategia giusta. Abbiamo ottenuto il risultato e il passaggio del turno".



SULLA SFIDA CONTRO LA RUSSIA - "Giocheremo davanti ai suoi tifosi, sarà una festa e daremo il massimo".