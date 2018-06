Oscar Washington Tabarez, ct dell'Uruguay, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che vedrà opposta, domani alle 17, la Celeste all'Arabia Saudita.



Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo essere pronti a tutto e non pensare a quanto successo finora, una giocata a 3 minuti dalla fine ha cambiato la partita. Suarez?

È un attaccante che fa tanti assist, non ha fatto una grande partita ma le sue potenzialità sono incredibili. Dobbiamo avere pazienza e dargli tutto l'appoggio possibile. La formazione? È ovvia, ma non ve la dico".



SULL'ENTUSIASMO IN URUGUAY - "Non lo vivo come maestro ma come uomo di calcio, siamo sempre stati una potenza al mondo. In questo momento credo che siamo soprattutto una squadra difficile da affrontare. Quando vedo che ci sono bambini piccoli che guardano l'Uruguay, come fosse una religione, sento che non lo dimenticheranno mai. Mi sento orgoglioso di come il mio Paese vive il calcio. Ne parliamo molto con i calciatori e questo ci motiva".