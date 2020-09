Il ct dell'Uruguay Oscar Washington Tabarez, ha parlato dal ritiro della nazionale in vista dei prossimi impegni sia degli infortunati che dei possibili cambi di maglia dei suoi giocatori.



INFORTUNATI - "Muslera non c'è, giocherà un altro, e lo stesso discorso vale per Vecino.Abbiamo le alternative".



GODIN - "Ho letto che è stato messo sul mercato, non credo gli mancheranno delle offerte".