Brian Rodriguez è partito col botto. Un gol e un assist nella prima gara del Mondiale Under 20 con il suo Uruguay per l'esterno d'attacco classe 2000 di proprietà del Penarol che già in passato è stato seguito dall'Udinese. Il club friulano non ha mai smesso di monitorarlo e con la cessione di Rodrigo De Paul (Inter e Napoli) potrebbe partire l'affondo per la stellina uruguaiana.