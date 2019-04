La Fiorentina ha messo gli occhi su Agustin Urzi, talento argentino del Banfield. Il giocatore è un esterno di grande talento e prospettiva, classe 2000, che sarà uno degli osservati speciali del prossimo Sub-20, che si giocherà in Polonia. Corvino si sta muovendo verso il giocatore, seguendolo e interessandosi a lui, ed ha un asso nella manica. Secondo quanto riportato da Violanews, la persona che può cambiare le carte in tavola è Daniel Bertoni, giocatore argentino ex viola, campione del mondo con l’albiceleste nel 1978, che è molto vicino all’entourage del giocatore e sta provando a fare da tramite tra Corvino e l’ agente. Il prezzo del giocatore è proibitivo, ma con la spinta giusta la trattativa può essere più facile.